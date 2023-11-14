На Кубани будут судить мужчину, до смерти избившего друга из-за упреков

Преступление произошло 4 апреля в станице Павловской. Следователи завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, в тот вечер двое мужчин сидели в арендованном доме на улице 2-я Пионерская и пили алкогольные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за взаимных упреков. Во время ссоры 34-летний местный житель сильно избил друга, а затем оттащил его за пределы двора и оставил лежать там.

На утро избитого мужчину заметила соседка. Она вызвала на место полицейских и бригаду скорой помощи. Позже пострадавший умер в больнице от нанесенной черепно-мозговой травмы.

Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направили для рассмотрения в суд. Подозреваемый продолжает находиться под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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