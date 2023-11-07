Спортсменка убила пристававшего к ней пьяного ухажера в Крымске

Убийство произошло 20 октября 2022 года в районе улицы Свердлова.

По данным следствия, 33-летний пьяный мужчина начал оказывать 19-летней девушке знаки внимания, которая была в компании друзей. Девушка обладала навыками в области единоборств и не менее 7 раз ударила пристававшего кулаками и ногами по голове, груди и животу.

В результате мужчина получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте. Нападавшая попыталась скрыть тело потерпевшего, закрыв его досками.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд. Девушку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ей 7 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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