Гость до смерти избил хозяина дома после застолья в Горячем Ключе

Преступление произошло в ночь на 13 октября в одном из домов на улице Красноармейской станицы Саратовской в Горячем Ключе.

По данным следствия, 51-летний мужчина пришел в гости к 54-летнему знакомому. Мужчины выпивали, а утром между ними произошел конфликт. Во время ссоры гость шесть раз ударил хозяина дома, после чего ушел.

Из-за полученной черепно-мозговой травмы хозяин дома умер. Вечером в дом пришли родственники мужчины, нашли его тело и вызвали полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Обвиняемого поместили под стражу, на допросе он признался в преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

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