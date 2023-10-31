Женщина зарезала своего 66-летнего отца в Краснодарском крае

Преступление произошло вечером 28 октября в многоквартирном доме на улице Гоголя в Белореченске.

По данным следствия, после ссоры с сожителем 41-летняя женщина приехала к 66-летнему отцу, который злоупотреблял алкоголем.

Вечером женщина выпивала с отцом. Родственники поссорились. Дочь взяла нож и дважды ударила пенсионера в грудь. От полученных ранений пострадавший погиб на месте.

Утром в квартиру приехал сожитель женщины. Мужчина увидел в комнате кровь и тело, после чего вызвал скорую помощь и полицию.

Подозреваемую задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве. Во время допроса она призналась, решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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