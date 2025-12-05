На Кубани предложили провести общественные слушания о легализации гостевых домов

Во время «Прямой линии» к губернатору Вениамину Кондратьеву 5 декабря обратились владельцы гостиничных домов из Анапы. Они подняли вопрос о легализации гостевых домов.

По словам обратившихся, из-за проблем со входом в реестр гостевых домов они не смогут продолжать работу. Проблема коснулась даже тех, кто работает много лет.

«Нужно быть объективными. Мы получаем много жалоб от жителей частных домов на гостиничные дома, на шум и машины. В рамках генплана мы пытались решить эту ситуацию. Мы должны исходить из того, чтобы всем было хорошо, — отметил глава региона. — Мы понимаем, что земля скорее всего не под строительство и не под возможности курортные, это земля ИЖС. Нужно проводить общественные слушания».

По словам Кондратьева, нужно получить согласие всех жильцов, которые живут в этом квартале, на работу гостиничного дома.

