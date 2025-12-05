Вениамин Кондратьев: курортный сезон в Анапе должен состояться в 2026 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответил на вопросы жителей региона.

Одним из первых от жителей прозвучал вопрос о разливе мазута в Анапе и курортном сезоне в следующем году.

«Я на стороне анапчан, и я точно так же хочу, чтобы, конечно, курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся. Мы для этого делаем все возможное, и даже больше», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что были введены различные меры поддержки бизнеса, в том числе налоговые льготы и микрозаймы.

«Сегодня мы очень активно ведем работы с Роспотребнадзором. И в целом, я знаю, на федеральном уровне очень активно, по поручению президента, делается все, чтобы максимально купировать мазут в Черном море, законсервировать, и уже зимой это будет сделано. Мы почистимся, быстро уберемся, и сезон будет. Но сейчас важно продержаться до следующего сезона», — сказал губернатор.

Читайте также: по итогам 2025 года Краснодарский край ожидает 1 трлн 200 млрд рублей инвестиций.

Подпишись, здесь всегда интересно.