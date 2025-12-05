Кондратьев: по итогам этого года ожидаем 1 трлн 200 млрд рублей инвестиций

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря начал «Прямую линию» с вопросов экономики.

По словам главы региона, инвестиционная составляющая — важная часть экономики региона, ее качественная составляющая.

«Мы ожидаем по итогам этого года 1 трлн 200 млрд рублей. И это уже не рекорд, уже система. Поверьте, это хороший задаток того, что в следующем году, я уверен, с бюджетом у нас будет неплохо», — отметил губернатор.

Он пояснил, что инвестиционная система показывает, что инвесторы верят в экономику Краснодарского края.

«Они верят в то, что вложенные инвестиции будут, в первую очередь, защищены. Я благодарен коллегам, которые отвечают за законность. Потому что в регионе, где нет закона, где нет главенства и верховенства закона, никто не будет вкладывать деньги, давайте по-честному, никто не будет инвестировать», — отметил Кондратьев.

Глава региона также отметил, что в экономически сильном регионе инвестиции не просто будут сохранены, но они принесут дивиденды.

