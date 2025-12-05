С 25 ноября на «Прямую линию» Кондратьева поступило более 8 тыс. обращений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы в прямом эфире.

С 25 ноября жители Кубани направили главе региона более 8 тыс. сообщений. Вопросы будут принимать до окончания «Прямой линии».

Трансляцию покажут на телеканалах «Кубань 24», «Россия. Кубань» и «Краснодар».

Трансляцию в интернете можно смотреть:

В ОК «Кубань 24»;

В ВК «Кубань 24»;

На RUTUBE «Кубань 24»;

На сайте «Кубань 24».

Также трансляция будет доступна в аккаунтах Вениамина Кондратьева в социальной сети ВКонтакте и на Rutube.

Большая часть сообщений — 36% — касается жилищно-коммунального хозяйства. На темы транспорта и дорожного хозяйства поступило 19% обращений, строительства и архитектуры — 11%, социального обеспечения — 9%, здравоохранения — 8%, образования и культуры, а также экологии и природопользования — по 3%.

Самыми активными по обращениям районами стали Анапа, Краснодар, Туапсинский муниципальный округ, Темрюкский, Щербиновский и Динской районы, а также Новороссийск, Горячий Ключ, Крымский и Абинский районы. Оценку провели в перерасчете на тысячу жителей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вопросы губернатору Вениамину Кондратьеву жители могут задать любым удобным для них способом:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44.

через чат-бот в мессенджере MAX – Вопрос губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Читайте также: в 2024 году губернатор общался с кубанцами рекордные 4 часа 41 минуту. В прямом эфире он ответил более чем на 30 вопросов.

Подпишись, здесь всегда интересно.