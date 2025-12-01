Людмила Рыжикова: ни одно обращение на «Прямую линию» не останется без ответа
Гости программы «Детали» — начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций департамента внутренней политики Краснодарского края Людмила Рыжикова, начальник управления делопроизводства Темрюкского района Людмила Стадник, заместитель главы Абинского района Татьяна Червинская.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24». В пятый раз глава региона будет общаться с жителями в формате «Прямой линии». Уже неделю принимаются обращения к губернатору. Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44.
- в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.
- на платформе обратной связи на портале Госуслуги.
Главе Кубани уже прислали почти 4,5 тыс. обращений. Большинство из них поступило в чат-бот мессенджера МАХ — 55%. Ответить на все обращения во время «Прямой линии» физически невозможно, но все они будут обработаны, все заявители обязательно получат ответы.
В прошлом году губернатор общался с кубанцами рекордные 4 часа 41 минуту и ответил более чем на 30 вопросов. При этом в течение всего года управление по работе с обращениями граждан принимает письма и звонки, выезжает в районы. О важности этой работы рассказали в новом выпуске программы «Детали».