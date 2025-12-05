Туристический налог в Анапе будет отменен в курортном сезоне 2026 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря на «Прямой линии» ответил на вопрос жительницы Анапы об отмене туристического налога.

Жителей города-курорта беспокоил вопрос, будет ли обнулен туристический налог в 2026 году.

«Я думаю, что курортный налог в следующем году тоже должен быть отменен, для того, чтобы вы максимально все-таки смогли заработать, — отметил Кондратьев. — Поэтому я думаю, что в 2026 году налог мы тоже обнулим».

При этом губернатор отметил, что в крае примут все меры для того, чтобы в Анапе в следующем году был курортный сезон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе с 1 января по 31 декабря 2025 года отменили сбор туристического налога. Его приостановили для оказания мер поддержки людям, работающим в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса после разлива мазута.

