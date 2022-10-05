Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани погиб экс-депутат и председатель инициативной группы по закрытию свалки в Полтавской

Происшествия
05.10.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pogib-eks-deputat-i-predsedatel-initsiativnoj-gruppy-po-zakrytiyu-svalki-v-poltavskoj
На Кубани погиб экс-депутат и председатель инициативной группы по закрытию свалки в Полтавской
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным СК, мужчина мог покончить с собой. Инцидент произошел 5 октября около 5:00 во дворе одного из частных домов в станице Полтавской.

По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью из-за тяжелой болезни. Раненого мужа во дворе обнаружила жена, около мужчины лежало оружие. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавший скончался в больнице.

«По факту гибели 58-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства гибели будут тщательно исследованы в рамках проводимой проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Позже в соцсетях сообщили о том, что погибший — экс-депутат, предприниматель, председатель инициативной группы по закрытию свалки в станице Полтавской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о ликвидации свалки в станице Полтавской решается в суде. Иск о ее ликвидации подал в суд глава Красноармейского района Юрий Васин по просьбе местных жителей. Мусорным полигоном в станице Полтавской владеет ООО МП «ЖКХ Красноармейского района». На свалку привозят мусор из нескольких районов. Местные жители и эксперты неоднократно указывали на нарушения при эксплуатации полигона. Судебное заседание по закрытию свалки в станице Полтавской состоится 10 октября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
В Сочи пропал турист, зашедший в море во время шторма
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  2. В Краснодарском крае во время пожара в частном доме обрушилась крыша, есть погибший
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  5. В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину
  6. «Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях