На Кубани погиб экс-депутат и председатель инициативной группы по закрытию свалки в Полтавской

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным СК, мужчина мог покончить с собой. Инцидент произошел 5 октября около 5:00 во дворе одного из частных домов в станице Полтавской.

По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью из-за тяжелой болезни. Раненого мужа во дворе обнаружила жена, около мужчины лежало оружие. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавший скончался в больнице.

«По факту гибели 58-летнего мужчины территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства гибели будут тщательно исследованы в рамках проводимой проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Позже в соцсетях сообщили о том, что погибший — экс-депутат, предприниматель, председатель инициативной группы по закрытию свалки в станице Полтавской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о ликвидации свалки в станице Полтавской решается в суде. Иск о ее ликвидации подал в суд глава Красноармейского района Юрий Васин по просьбе местных жителей. Мусорным полигоном в станице Полтавской владеет ООО МП «ЖКХ Красноармейского района». На свалку привозят мусор из нескольких районов. Местные жители и эксперты неоднократно указывали на нарушения при эксплуатации полигона. Судебное заседание по закрытию свалки в станице Полтавской состоится 10 октября.