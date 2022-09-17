Судебное заседание по закрытию свалки в станице Полтавской состоится 10 октября

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В станице Полтавской на площади у Дома культуры 17 сентября прошло собрание граждан по вопросу полигона ТКО. В сходе приняли участие около 450 человек. Для разговора с людьми прибыли представители администрации района и глава муниципалитета Юрий Васин.

Жители требовали от администрации расторгнуть договор аренды земли, заключенный с ООО «МП ЖКХ» [компания-владелец мусорного полигона — ред.], в одностороннем порядке. Руководство предприятия на встречу не пришло.

«Довел до сведения собравшихся, что, учитывая многочисленные обращения граждан и жалобы, связанные с работой полигона ТКО, администрацией района уже подано исковое заявление в суд на закрытие полигона. 10 октября в Арбитражном суде Краснодарского края состоится рассмотрение дела. Однако, зная о серьезности сложившейся ситуации, поручил юристам проработать вопрос расторжения договора в одностороннем порядке», — сообщил Юрий Васин в Telegram.

Васин добавил, что 19 сентября общественности представят копии документов, собранных администрацией для подачи иска. Он также заверил, что никаких новых разрешений на строительство объектов на мусорном полигоне администрация выдавать не планирует.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Красноармейского района подал иск в суд, чтобы закрыть свалку в станице Полтавской.