На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную утром 2 декабря

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили во вторник в 8:23.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае с 4:59.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 2 декабря российские системы ПВО перехватили и уничтожили 45 вражеских БПЛА в разных регионах, из них восемь сбили над Краснодарским краем и три — над Черным морем.

Читайте также: очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников на Северский район. От страшного грохота и вспышки проснулись жители поселка Ильского ночью 1 декабря. Обломки БПЛА упали во дворы частных домов.

