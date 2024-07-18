Жителей пяти регионов РФ освободили от уплаты курортного сбора на Кубани

Речь идет о туристах из Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

Предложение ввести правки в закон о курортном сборе поддержали депутаты ЗСК. Нововведение должно облегчить организацию отдыха и лечение тех, кто пострадал от действий ВСУ.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, власти Кубани продолжают реализовывать различные меры поддержки жителей прифронтовой зоны — четырех новых регионов РФ и Белгородской области.

«Людям будут очень нужны отдых и лечение, ведь у каждого за плечами тяжелые дни, полные опасностей и риска. И сейчас самим фактом снятия курортного сбора хотим подчеркнуть — вы не просто отдыхающие, вы — наши, вы гости всей Кубани», — цитирует Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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