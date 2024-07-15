С начала эксперимента по курортному сбору в Сочи собрано около 1,5 млрд рублей

Как осваиваются средства курортного сбора, какие места самые популярные у туристов, что с инвестиционной политикой в городе ― эти вопросы стали главными во время рабочей поездки руководителя ЗСК Юрия Бурлачко в Сочи.

Председатель ЗСК провел заседание комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма в администрации курорта.

Первый пункт в рабочем графике Юрия Бурлачко ― места компенсационной высадки субтропических растений в центре курорта. Председателю ЗСК показали один из примеров ― пальмы вашингтонии.

― Примеры компенсационных высадок 2024 года ― пальма вашингтония. На площади высажено 30 штук. По сравнению с прошлым годом ― пальм высажено более чем в шесть раз больше. Это только компенсации, а еще есть курортные сборы и иные мероприятия, по которым высаживаются пальмы.

Делегация во главе с председателем ЗСК побывала в парке «Ривьера» и оценила благоустройство зеленой зоны. Другие приведенные в порядок территории ― пляжи «Ривьера» и «Звездный».

Одно из самых посещаемых мест в центре города ― это улица Навагинская, здесь глава ЗСК говорил о будущем Сочи, которое невозможно представить без общих усилий ― власти, бизнеса и местных жителей.

Юрий Бурлачко подчеркнул, как важно сохранить зеленый каркас Сочи и сделать его еще более ярким.

«Герб Сочи ― это пальмы. Туристы приезжают на территорию, где растут пальмы ― в субтропики», — подчеркивает председатель ЗСК.

Спикеру парламента рассказали, как ухаживают в городе за субтропическими растениями. К примеру, защищают пальмы от насекомых.

«В такую работу вовлекают и научное сообщество, понимая, что без науки мы здесь не разберемся. Также общественников однозначно нужно привлекать. Они знают изнутри всю проблему», ― говорит и. о. главы Сочи Андрей Прошунин.

«Благодаря курортному сбору в аллее на Навагинской высадили 80 пальм. Комсомольский сквер полностью реконструируют. Обновят всю парковую мебель. Более 60 млн рублей планирует потратить город из средств курортного сбора на его благоустройство», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Сочи ― один из лидеров по собираемости и использованию средств курортного сбора. С начала эксперимента на территории города собрано порядка 1,5 млрд рублей. На 1 мая ― уже 192 млн рублей. Средства направляются на объекты благоустройства.

Необходимость курортного сбора понимают и туристы.

― Это великолепная идея, мы приехали, чтобы смотреть красоту, значит нужно, чтобы мы делали вклад какой-то, чтобы было все благоустроено.

Итоги рабочей поездки подвели на совещании. Вопросы реализации мероприятий за счет средств курортного сбора и озеленения под контролем ЗСК. Участники совещания утвердили резолюцию с рекомендациями по более эффективному использованию средств курортного сбора и продолжению работы по сохранению зеленых зон.

«Учитывая те решения, которые мы сегодня обсудили и приняли, а именно модельную схему реализации нового федерального закона, в обязательном порядке в октябре, ноябрь будет поставлено под контроль принятие соответствующих документов муниципального уровня во всех курортных территориях», ― говорит Бурлачко.

На заседании также предложили рассмотреть вопрос создания в Сочи питомников пальм.

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