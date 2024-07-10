В Сочи завершили обработку пальм от инвазивных вредителей

Речь идет о пальмовых мотыльках и жуках-долгоносиках, которые уничтожают растения Сочи. Эти насекомые особенно активны летом.

«Растения также обрабатывают от мучнистого червеца и сажистого грибка, который появляется на них после повреждения вредителями», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

«У пальм идет шесть обработок, по комплексу — две обработки за год. От гусеницы американской бабочки проводится две обработки. У нас идет упор на вредителей пальм. Потому что пальмы все такие самое ценное дерево в городе Сочи. Потерять его — остаться просто без визитной карточки курорта», — отмечает руководитель подрядной организации по обработке растений Рауль Асланян.

В 2014 году в Сочи из Италии вместе с растениями завезли долгоносиков и мотыльков. Насекомые прижились на курорте, потому уход за пальмами усилили. Если этого не делать, то деревья могут погибнуть и их придется срубить. Насколько сейчас велика популяция вредителей на курорте, выясняют ученые лаборатории отдела защиты растений субтропического научного центра РАН. Они также проводят идентификацию насекомых.

«Идет активное заселение новых растений. Прогноз численности популяции этих вредителей и их объема станет известно в следующем году, к концу лета. Прогноз делают на основе анализа интенсивности, динамики лета и на основе анализа проведенных в городе защитных мероприятий», — объясняет доктор биологических наук главный научный сотрудник отдела защиты растений ФИЦ СНЦ РАН Наталья Карпун.

Обработка деревьев в Сочи проходит рано утром, когда на улицах еще нет людей. При этом реагенты, которые используют специалисты, безопасны для человека.