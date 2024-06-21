Курортный сбор планируют разрешить во всех регионах РФ

В Минэкономразвития РФ решили дать всем регионам право взимать курортный сбор в сумме 65 рублей в сутки за номер в отеле.

Право устанавливать курортный сбор регионам планируют предоставить с 1 января 2025 года. Средства от курортного сбора пойдут в бюджет муниципалитетов. Поправки планируется внести на следующей неделе.

Ставку будет устанавливать регион, ее базовое значение составит 65 рублей с номера в сутки, то есть 6 тыс. рублей в квартал.

«Вместе с тем одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон», — цитирует сообщение Минэкономразвития РБК.

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