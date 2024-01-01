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На Кубани нашли тело водителя, которого унесло в декабре течением реки Афипс

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-nashli-telo-voditelya-kotorogo-uneslo-v-dekabre-techeniem-reki-afips
На Кубани нашли тело водителя, которого унесло в декабре течением реки Афипс
Фото пресс-службы администрации Северского района

Спасатели в декабре завершили поиски 34-летнего Василия Губина из станицы Крепостной Северского района.

О том, что мужчина обнаружен погибшим, 30 декабря сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт».

«Найден, погиб», — говорится в сообщении в Telegram-канале отряда «Лиза-Алерт» Краснодарского края.

По данным соцсетей, Василий Губин переехал на Кубань с Алтая. У него остались жена и двое сыновей в возрасте 5 и 7 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 декабря в станице Крепостной водитель Mitsubishi Lancer пытался переехать реку Афипс вброд. Машина утонула, а водителя унесло течением. Полицейские, спасатели и волонтеры начали поиски пропавшего мужчины. Иномарку из воды пытался достать внедорожник УАЗ, но тоже затонул. На следующий день спасатели достали из воды оба автомобиля, но пропавшего водителя Mitsubishi так и не обнаружили.

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