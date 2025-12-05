На Кубани на четверть сократилось число выдворенных иностранцев

С января по октябрь 2025 года из Краснодарского края выдворили 2,8 тыс. нелегальных мигрантов.

По данным ГУ МВД РФ по региону, число депортированных за пределы Российской Федерации нарушивших закон о пребывании в стране иностранцев за десять месяцев 2024 года составляло 3,9 тыс. человек — это на 26% меньше показателей этого года.

В ведомстве отмечают, что чаще всего с территории региона выдворяют граждан Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана, сообщает «Деловая газета. Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депортация ожидает 11 нелегалов, работавших на стройплощадке ЖК в Краснодаре. Всего на стройплощадке обнаружили 65 рабочих из Узбекистана, Азербайджана и Армении.

Шестерых камерунцев-нелегалов обнаружили в Крымском районе. Иностранцев без разрешительных документов выявили в хуторе Школьном сотрудники отдела по вопросам миграции. В отделе полиции им предоставили переводчика.

Четырех нелегальных мигрантов поймали в Новороссийске. Иностранцев, незаконно приехавших работать в Россию, выявили в ходе рейда вблизи заведения общественного питания в центре города-героя.

