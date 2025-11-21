Шестерых камерунцев-нелегалов обнаружили в хуторе Крымского района

Иностранцев без разрешительных документов выявили в хуторе Школьном сотрудники отдела по вопросам миграции.

Все шестеро нарушителей — граждане Объединенной республики Камерун. В отделе полиции им предоставили переводчика и оформили административные протоколы по статьям о нарушении иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию.

Нелегальные иностранцы выплатят штрафы, после чего их выдворят за пределы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: полицейские обнаружили 28 нелегальных мигрантов на стройке под Краснодаром. Приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана выявили в ходе рейда в станице Елизаветинской.

