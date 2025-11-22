Депортация ожидает 11 нелегалов, работавших на стройплощадке ЖК в Краснодаре

Logo
Происшествия
Скриншот видео t.me/mvd23krasnodar

Нарушителей миграционного законодательства обнаружили во время рейда на стройке жилого комплекса на пересечении улиц Сормовской и Старокубанской в краевой столице.

Всего на стройплощадке обнаружили 65 рабочих из Узбекистана, Азербайджана и Армении. При проверке установили, что 11 из них незаконно находились на территории России.

За нарушение режима пребывания в стране по истечении срока на иностранцев составили административные протоколы. Приезжие выплатят штраф и будут выдворены за пределы России, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Читайте также: шестерых камерунцев-нелегалов обнаружили в хуторе Крымского района. Иностранцев без разрешительных документов выявили сотрудники отдела по вопросам миграции. В отделе полиции им предоставили переводчика.

