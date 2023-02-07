На Кубани к развертыванию на трассах подготовлены 326 пунктов обогрева на 30 тыс. человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 февраля на заседании оперативного штаба по непогоде поручил организовать работу снегоуборочной спецтехники на всех трассах.

Глава региона отметил, что обеспечение беспрепятственного проезда транспорта по основным федеральным и краевым трассам, муниципальным дорогам находится в зоне особенного внимания.

«Вся снегоуборочная техника должна работать, а не простаивать. Под особым контролем направление Крыма. Важно предусмотреть дополнительные пункты обогрева, информировать водителей о том, что переправа закрыта из-за непогоды», — отметил губернатор.

Вице-губернатор Андрей Прошунин рассказал о том, что на трассах в направлении Крымского моста и паромной переправы работают 27 единиц дорожной техники. По его словам, проезд в Крым обеспечен, в том числе и на трассе через А-289 через Славянск-на-Кубани. Направляющимся в Крым автомобилистам рекомендуют выбирать дорогу через Херсон и Мариуполь.

На дорогах регионального значения работают 710 единиц техники. За сутки израсходовали более 3,4 тыс. т противогололедной смеси. Министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков отметил, что в готовности 326 пунктов обогрева на 30 тыс. человек.

Вениамин Кондратьев обратил внимание на состояния дорог в Краснодаре. Губернатор подчеркнул, техника должна своевременно расчищать улицы. Мэр города Евгений Наумов доложил, что первую обработку дорог провели в 0:30. На улицах Краснодара работает 43 спецмашины. Техника в третий раз обрабатывает улицы. Тротуары и подходы к остановкам чистят 650 человек. Готов пункт обогрева на 100 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассе между Новороссийском и Геленджиком организовали накопительные стоянки на 720 машин. В центральном районе Новороссийска из-за урагана ввели режим ЧС.