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На Кубани годовой план по благоустройству территорий выполнили на 85%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-godovoj-plan-po-blagoustrojstvu-territorij-vypolnili-na-85
На Кубани годовой план по благоустройству территорий выполнили на 85%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 3 ноября сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. Работы ведутся согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Всего в этом году рассчитывают привести в порядок 142 общественных пространства — это скверы, парки и центральные улицы. В ноябре подрядчики проводят озеленение, рассказал замглавы региона.

«Все зоны отдыха будут полностью готовы до конца года. На эти цели из всех уровней бюджета выделили более 4 млрд рублей», — сказал Прошунин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благоустройство парка почти завершили в селе Николаевка Щербиновского района. В Северском районе в селе Львовском привели в порядок сквер.

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