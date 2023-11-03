Благоустройство парка по нацпроекту почти завершили в Щербиновском районе

Зеленую зону в селе Николаевка приводят в порядок согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

На объекте уже обновили пешеходные дорожки, заменили покрытия на детской и спортивной площадках, поставили беседки и лавочки, а также установили велопарковки, сообщил замминистра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

«Работы по благоустройству парка по улице 2-й Пятилетки выполнили более чем на 90%», — отметил Сорокалетов.

Сейчас рабочие устанавливают оборудование на детской площадке и озеленяют территорию. Всего в нынешнем году в регионе благоустроят 142 общественных пространства — это парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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