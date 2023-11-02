В Северском районе по нацпроекту благоустроили сквер

Зеленую зону на улице Советской в селе Львовском привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В населенном пункте проживают порядка 6 тыс. человек. Теперь общественное пространство на улице Советской стало современным и комфортным. Здесь сделали новые тротуары и пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы. На детской площадке уложили безопасное покрытие и смонтировали современный игровой комплекс», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

На территории сквера разместили ограждающие конструкции, установили уличное освещение, а также заасфальтировали подъездную дорогу. Кроме того, там провели озеленение, высадив туи и засеяв газоны.

Замглавы региона добавил, что всего в этом году в крае благоустроят 142 зоны отдыха. На благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта в крае направили свыше 4 млрд рублей, в том числе из федерального, краевого и местных бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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