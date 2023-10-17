В Краснодаре готовят к открытию сквер «Изумрудный

Новая зеленая зона находится в Молодежном микрорайоне — между улиц Ейское шоссе и 9-я Тихая. Утром 17 октября ее посетили мэр Краснодара Евгений Наумов, прокурор города Александр Лихонин и начальник городского УМВД Олег Казахов.

Глава краевой столицы подчеркнул, что строительные работы в сквере «Изумрудном» уже завершили. Зеленую зону на севере города готовят к открытию.

«Получилось современное пространство для прогулок и отдыха. Уверен, будет пользоваться популярностью среди жителей Молодежного микрорайона», — написал Наумов в соцсетях.

Общая площадь Изумрудного сквера составила более 44 тыс. кв. метров. В зеленой зоне установили спортивные и детские площадки, уложили тротуарные дорожки и создали велодорожку. Ширина центральной аллеи составила 8 метров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сквер «Изумрудный» начали строить в апреле. Средства на благоустройство зеленой зоны выделили из регионального бюджета по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.