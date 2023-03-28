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В Краснодаре с апреля начнут благоустраивать Изумрудный сквер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-aprelya-nachnut-blagoustraivat-izumrudnyj-skver
В Краснодаре с апреля начнут благоустраивать Изумрудный сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новая зеленая зона появится в Молодежном микрорайоне около улиц Ейское шоссе и 9-я Тихая. Проект благоустройства уже прошел госэкспертизу.

Муниципальный контракт на проведение работ по созданию Изумрудного сквера планируют заключить уже на следующей неделе.

«На всем участке проведут вырубку аварийных и сухих деревьев с корчевкой пней. После заключения контракта с подрядчиком мы встретимся на месте с жителями, общественниками и озеленителями», — рассказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун.

Общая площадь Изумрудного сквера составит 44,5 тыс. кв. м. На этой территории высадят лиственные и хвойные деревья, многолетние растения и кустарники, а также уложат рулонный газон. В зеленой зоне установят спортивные и детские площадки, уложат тротуарные дорожки и создадут велодорожку. Ширина центральной аллеи будет 8 м. Кроме того, в новом сквере установят систему видеонаблюдения, освещение и систему автополива.

Средства на благоустройство Изумрудного сквера выделили из регионального бюджета по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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