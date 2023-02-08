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Японский сад в парке «Краснодар» откроют этой весной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yaponskij-sad-v-parke-krasnodar-otkroyut-etoj-vesnoj
Фото и видео t.me/tk_krd

Информация об этом появилась на терминалах перед входом в Японский сад, которые заработали с 8 февраля. Они знакомят посетителей с правилами посещения новой локации, описанием объектов и картой территории.

Ранее администрация парка «Краснодар» сообщила, что вход в Японский сад будет бесплатным для всех. В соцсетях была информация, что в новой локации парка появятся: японские фонари, квадратный сад, озеро Ойке, бамбуковая роща, яцухаси, круглый сад, сливовый сад, озеро Кагамиике, фигурный сад и нимфея.

Читайте также: в сети появились новые фото и видео из японского сада в парке «Краснодар».В этой локации собраны редкие деревья и кустарники, обустроены пруды, деревянные настилы и мостики, а также стоят дома один в один как в Стране восходящего солнца.

Весной здесь обязательно зацветет сакура. Как сообщили авторы проекта, это будет самая большая территория такого типа в Европе. Строительство на площади в несколько гектаров длится уже больше года.

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