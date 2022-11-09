В сети появились новые фото и видео из японского сада в парке «Краснодар»
Общество
09.11.2022 13:03
На территории японского сада работы почти завершены. В этой локации собраны редкие деревья и кустарники, обустроены пруды, деревянные настилы и мостики, а также стоят дома один в один как в Стране восходящего солнца.
Весной здесь обязательно зацветет сакура. Как сообщили авторы проекта, это будет самая большая территория такого типа в Европе.
Строительство на площади в несколько гектаров длится уже больше года. Официальное открытие этой территории для прогулок должно произойти до конца года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парк «Краснодар» возвращается «Древо жизни».
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