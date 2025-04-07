На Кубани для поездов открыли один путь на поврежденном БПЛА участке ж/д полотна

На железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко в Тимашевском районе ночью 7 апреля упал один из подавленных ПВО украинских беспилотников.

Из-за повреждения полотна участок железной дороги на время закрыли для проведения восстановительных работ.

По информации Северо-Кавказской железной дороги, частично движение восстановили в 9:40. Для движения поездов открыт один из ж/д путей.

Оставшиеся ремонтные работы на участке завершаются, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Над акваторией Азовского моря перехватили 13 дронов, еще 4 — над Краснодарским краем.

Один из подавленных системой ПВО беспилотник упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате ЧП полотно и контактная сеть получили повреждения. Поезда пустили в объезд поврежденного участка.

Подпишись, здесь всегда интересно.