На Кубани арестовали организатора поездки, во время которой погибли 5 пассажиров

СКР продолжает расследовать уголовное дело о смертельной аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в ночь на 28 января в Павловском районе на федеральной трассе «Кавказ».

В рамках расследования задержали 41-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики, который организовал автобусную поездку из Москвы в Нальчик. По версии следствия, организатор пассажирских перевозок не имел лицензии на этот вид деятельности и не имел статуса предпринимателя. Также отсутствовала страховка пассажиров и был нарушен порядок эксплуатации тахографа автобуса. Ранее мужчину дважды привлекали к административной ответственности за пассажирские перевозки без лицензии.

Следователи предъявили обвинение мужчине в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок. После этого его заключили под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведет сбор и закрепление доказательств.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 28 января около 1:30 на 14-м километре ФАД «Кавказ» около станицы Новолеушковской в Павловском районе. По данным следствия, 27-летний водитель рейсового автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Москва — Нальчик, заснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Hyundai. В результате аварии погибли пять человек и еще девять пострадали. Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.