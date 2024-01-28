Рейсовый автобус из Москвы врезался в грузовик на Кубани, погибли 5 человек

Смертельная авария произошла 28 января около 1:30 на 14 км федеральной трассы «Кавказ» в Павловском районе около станицы Новолеушковской.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Москва — Нальчик уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель и два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир грузовика. Число пострадавших уточняется. В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя.

Полицейские работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После ДТП с автобусом и грузовиком участок трассы «Кавказ» на время частично перекрыли, организовав реверсивное движение. В результате происшествия пострадали 8 человек, их доставили в больницу Павловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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