Водитель насмерть сбил пешехода, протаранил две машины и погиб на Кубани

ДТП, в котором погибли два человека, произошло 27 января около 7:00 на 1417 км трассы «Дон» в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 53-летний житель Ставрополя за рулем Opel Astra выехал на встречную полосу. Там на обочине он сбил 48-летнего пешехода, а после врезался в стоящие Isuzu и LADA Granta.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Astra и пешеход скончались на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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