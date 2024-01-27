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Водитель насмерть сбил пешехода, протаранил две машины и погиб на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-nasmert-sbil-peshehoda-protaranil-dve-mashiny-i-pogib-na-kubani
Водитель насмерть сбил пешехода, протаранил две машины и погиб на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погибли два человека, произошло 27 января около 7:00 на 1417 км трассы «Дон» в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 53-летний житель Ставрополя за рулем Opel Astra выехал на встречную полосу. Там на обочине он сбил 48-летнего пешехода, а после врезался в стоящие Isuzu и LADA Granta.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel Astra и пешеход скончались на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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