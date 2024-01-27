Водитель иномарки погиб в ДТП с уборочной машиной в Сочи

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 27 января на Дублере Курортного проспекта в районе съезда на улицу Чайковского.

По предварительным данным, автомобиль BMW на скорости врезался в уборочную спецтехнику, двигавшуюся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки погиб. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: иномарка врезалась в трамвай с пассажирами в центре Краснодара.