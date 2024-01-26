Иномарка врезалась в трамвай с пассажирами в центре Краснодара

Дорожное происшествие случилось вечером 26 января на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю и врезался в него. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры.

Из-за столкновения с иномаркой движение трамваев на улице Ставропольской в сторону Стасова на время приостановилось.

Официальных комментариев о ДТП с трамваем пока не поступало. Информация уточняется.

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