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Иномарка врезалась в трамвай с пассажирами в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vrezalas-v-tramvaj-s-passazhirami-v-tsentre-krasnodara
Иномарка врезалась в трамвай с пассажирами в центре Краснодара
Фото "Кубань 24"

Дорожное происшествие случилось вечером 26 января на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что водитель автомобиля не уступил дорогу трамваю и врезался в него. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры.

Из-за столкновения с иномаркой движение трамваев на улице Ставропольской в сторону Стасова на время приостановилось.

Официальных комментариев о ДТП с трамваем пока не поступало. Информация уточняется.

Читайте также: график движения трамваев № 6, 7 и 22 по вечерам изменится в Краснодаре в ближайшие дни. Это связано с ремонтом трамвайных путей — заменой рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Титаровской и Майкопской.

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