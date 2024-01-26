График движения трамваев № 6, 7 и 22 по вечерам изменится в Краснодаре

Изменение графиков движения связано с ремонтом трамвайных путей — заменой рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Титаровской и Майкопской с 26 по 28 января.

Последние рейсы по маршруту № 6 из Юбилейного микрорайона будут отправляться 26 января в 20:58, 27 и 28 января в 21:00. После 21:00 трамваи будут ехать на остановку «улица Декабристов».

От улицы Димитрова последние трамваи будут отходить 26 января в 21:58, 27 и 28 января — в 22:01.

Последние рейсы по маршруту № 7 от Западного депо 26 января будут отходить в 21:17, 27 и 28 января — в 21:15. После 21:20 трамваи отправятся по маршруту № 3 до остановки «улица Декабристов».

От улицы Димитрова последние трамваи будут отходить 26 января в 22:09, 27 и 28 января — в 22:05.

Последние рейсы по маршруту № 22 от улицы Петра Метальникова 26 января будут отходить в 21:24, 27 и 28 января — в 21:23. После 21:40 трамваи отправятся до остановки «Хладокомбинат».

От улицы Димитрова последние трамваи будут отходить 26 января в 21:38, 27 и 28 января — в 21:48.

Информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону диспетчерского пункта КТТУ — 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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