В Краснодаре строительство трамвайной ветки до Красных Партизан завершат летом

Строительство новой трамвайной ветки Западного депо до улицы Красных Партизан завершат летом.

Сейчас на этапе 2.1 территории практически подготовили к очистке, завозят необходимые стройматериалы — уже закупили 2,1 тыс. м рельсов. На месте снесенных гаражей необходимо демонтировать смотровые ямы и фундаменты. После специалисты будут заниматься переустройством и выносом инженерных коммуникаций.

Когда территории будут подготовлены, под будущими трамвайными путями сделают выборку грунта и отсыплют щебень, после чего уложат рельсы и шпалы. Работы планируют завершить летом 2024 года. На этапе 2.2 трамвайную линию продлят до «Немецкой деревни», сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара передала участки земли для строительства новой трамвайной линии.