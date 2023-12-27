Мэрия Краснодара передала участки земли для строительства новой трамвайной линии

Эти земельные участки необходимы концессионеру для строительства ветки трамвая от депо в Славянском микрорайоне до Западного обхода.

Всего для начала подготовительных работ мэрия Краснодара передала семь земельных участков в северо-западной части города. Эту землю ранее освободили от постороннего имущества. Остальные участки городские власти передадут концессионеру в начале 2024 года.

Планируется, что подготовительные работы для строительства новой трамвайной ветки на улице Круговой начнут уже в январе. Там демонтируют оставшиеся смотровые ямы гаражей и фундаменты, переустроят инженерные коммуникации, а также обустроят строительный городок.

По завершению этих работ начнут строить трамвайные пути с укладкой рельсошпальной решетки, выборкой грунта и отсыпкой щебня, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по новой трамвайной ветке на западе Краснодара продлят маршруты трамваев № 3 и 7. В рамках концессионного соглашения трамвайную ветку по Западному обходу планируют протянуть до «Баскет-Холла» и улицы Московской.