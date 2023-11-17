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Новую трамвайную ветку в Краснодаре начнут строить в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-tramvajnuyu-vetku-v-krasnodare-nachnut-stroit-v-2024-godu
Новую трамвайную ветку в Краснодаре начнут строить в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проект первого этапа строительства трамвайных путей — от Западного депо до улицы Красных Партизан 16 ноября прошел государственную экспертизу.

В рамках первого этапа строительства трамвайной ветки до Западного обхода предусмотрено создание: 2,2 км путей на улице Круговой, разворотного кольца возле Западного депо и четырех остановок, адаптированных для маломобильных людей.

Планируется, что новую трамвайную ветку в краевом центре начнут строить уже в следующем году после получения всех необходимых разрешений. По ней продлят маршруты трамваев № 3 и 7.

В рамках концессионного соглашения трамвайную ветку по Западному обходу планируют протянуть до «Баскет-Холла» и улицы Московской, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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