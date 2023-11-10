В Краснодаре заменили 150 метров трамвайного пути на улице Садовой

Специалисты МУП «КТТУ» ремонтируют трамвайное полотно на отрезке улицы Садовой между улицами Головатого и Кузнечной.

За две ночи 9 и 10 ноября заменили более 150 м рельсошпальной решетки. Капитальный ремонт трамвайного пути идет по плану.

Полностью завершить ремонтные работы на этом участке и уложить булыжную мостовую планируют до конца ноября, сообщает МУП «КТТУ».

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