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В Краснодаре заменили 150 метров трамвайного пути на улице Садовой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zamenili-150-metrov-tramvajnogo-puti-na-ulitse-sadovoj
В Краснодаре заменили 150 метров трамвайного пути на улице Садовой
Фото t.me/kttukrd

Специалисты МУП «КТТУ» ремонтируют трамвайное полотно на отрезке улицы Садовой между улицами Головатого и Кузнечной.

За две ночи 9 и 10 ноября заменили более 150 м рельсошпальной решетки. Капитальный ремонт трамвайного пути идет по плану.

Полностью завершить ремонтные работы на этом участке и уложить булыжную мостовую планируют до конца ноября, сообщает МУП «КТТУ».

Читайте также: в Краснодаре завершили ремонт трамвайного переезда на Старокубанском кольце.

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