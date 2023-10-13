В Краснодаре завершили ремонт трамвайного переезда на Старокубанском кольце

Работы на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской проводили с 29 сентября по 12 октября, их удалось завершить в запланированный срок. В этот период действовали ограничения на проезд автомобилей по Старокубанскому кольцу.

На трамвайном переезде заменили асфальт на бетонные плиты, а также обновили рельсошпальную решетку. Ремонт делали в ночные часы, чтобы избежать появление пробок на дорогах.

«После ремонта этот участок дороги для водителей стал удобнее. Теперь они беспрепятственно проезжают по кольцу, не снижая скорость перед трамвайным переездом», — рассказал глава городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

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