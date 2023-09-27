Мэрия Краснодара продлила соглашение с подрядчиком ремонта кинотеатра «Аврора»

По словам главного архитектора Краснодара Ильи Чикаева, концессионное соглашение между администрацией Краснодара и ООО «Инвестстрой» продлено до 2028 года.

По его словам, проектная организация и материалы, которыми планировалось провести все реставрационные работы, находятся за границей. В связи с этим работы по реставрации поставили на паузу.

«Но концессия продлена, никто от этой идеи не отказывается, нужно только время, чтобы понимать, как это будет реализовываться дальше. Концессия продлена до 2028 года. Но это не значит, что к 2028 году сделаем, может быть, и раньше», — сказал главный архитектор Краснодара.

В мае 2019 года ООО «Инвестстрой», принадлежащее бизнесмену Сергею Галицкому, сообщило, что работы по реконструкции завершатся до 31 декабря 2024 года, а объем инвестиций в проект составит 2,8 млрд рублей. В январе глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что ООО «Инвестстрой» продолжит заниматься реконструкцией кинотеатра «Аврора», пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце прошлого года Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Его компания «Инвестстрой» не может продолжить реконструкцию кинотеатра из-за санкций в отношении России. Позже стало известно, что проект реконструкции кинотеатра «Аврора» кардинально изменили, полностью убрав подземную часть, где планировали открыть галерею и развлекательные заведения. При этом само здание хотят восстановить в том виде, в котором оно было до реконструкции.