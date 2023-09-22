Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре кардинально изменили

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в интервью. Он уточнил, что сейчас инвестор проводит подготовительные работы и приступает к проектированию.

По словам главы города, проект реконструкции кинотеатра «Авроры» существенно изменили, полностью убрав подземную часть, где планировали открыть галерею и развлекательные заведения. При этом само здание хотят восстановить в том виде, в котором оно было до реконструкции.

«Аврора» получит «вторую жизнь», я в этом уверен. Я тоже этого жду вместе со всеми краснодарцами. Просто нужно еще немного времени и терпения», — цитирует Наумова «КП-Кубань».

Кинотеатр «Аврора» на улице Красной закрыли на реконструкцию в конце января 2015 года. Работы планировали завершить в 2016 году, однако подрядчику не удалось этого сделать. В 2018 году реконструкцией «Авроры» занялась компания Сергея Галицкого. Кинотеатр и его территория по-прежнему остаются закрытыми.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце прошлого года Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Его компания «Инвестстрой» не может продолжить реконструкцию кинотеатра из-за санкций в отношении России.