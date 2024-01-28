СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с рейсовым автобусом на Кубани

Авария произошла в ночь на 28 января в Павловском районе на федеральной трассе «Кавказ».

Известно, что 27-летний водитель рейсового автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Москва — Нальчик, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Hyundai. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем. В результате аварии погибли пять человек и еще девять пострадали.

По факту смертельного ДТП с рейсовым автобусом Павловский межрайонным СО СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей по неосторожности по ч.5 ст. 264 УК РФ и об оказании услуг, неотвечающих требованиям безопасности по ч.3 ст. 238 УК РФ.

На месте аварии работает следователь. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Назначили проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При проверке обстоятельств поездки по рейсу Москва — Нальчик правоохранители выявили ряд нарушений законодательства: отсутствие лицензии для перевозки пассажиров, нарушение перевозки грузов в салоне, отсутствие страхования пассажиров, нарушения работы тахографа, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент аварии в рейсовом автобусе из Москвы находились 15 пассажиров и два водителя.