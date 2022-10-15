Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Крымском мосту закончили работы на левой части

Общество
15.10.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-zakonchili-raboty-na-levoj-chasti
На Крымском мосту закончили работы на левой части
Фото t.me/mkhusnullin

Специалисты выполнили работы по усилению пролетных строений на левой части моста. Об этом 15 октября сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — написал он в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост для грузовиков планируют открыть к вечеру 15 октября.

Рано утром 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту обрушились два пролета. Движение транспорта по нему временно перекрыли.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
Минтранс: грузовики из Крыма теперь могут проехать в Ростовскую область через Мариуполь и Таганрог
Минтранс: грузовики из Крыма теперь могут проехать в Ростовскую область через Мариуполь и Таганрог
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. Краснодарский край получит почти 390 млн рублей на расселение аварийного жилья
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре с 15 октября начнут включать отопление в домах по заявкам жителей
  5. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях