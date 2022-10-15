На Крымском мосту закончили работы на левой части
Общество
15.10.2022 16:11
Специалисты выполнили работы по усилению пролетных строений на левой части моста. Об этом 15 октября сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — написал он в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский мост для грузовиков планируют открыть к вечеру 15 октября.
Рано утром 8 октября после подрыва грузовика на Крымском мосту обрушились два пролета. Движение транспорта по нему временно перекрыли.
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