На Керченской переправе 6 декабря возобновили работу двух паромов
Общество
06.12.2022 11:40
Об этом 6 декабря сообщили в МЧС Краснодарского края.
По данным ведомства, 6 декабря с 11:20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена.
На линии работают 2 парома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», керченская паромная переправа с утра 6 декабря оставалась закрытой из-за шторма. Накануне днем очередь перед Керченской переправой в Темрюкском районе сократилась до 317 грузовиков.
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