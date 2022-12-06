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На Керченской переправе 6 декабря возобновили работу двух паромов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kerchenskoj-pereprave-6-dekabrya-vozobnovili-rabotu-dvuh-paromov
На Керченской переправе 6 декабря возобновили работу двух паромов
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Об этом 6 декабря сообщили в МЧС Краснодарского края.

По данным ведомства, 6 декабря с 11:20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена.

На линии работают 2 парома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», керченская паромная переправа с утра 6 декабря оставалась закрытой из-за шторма. Накануне днем очередь перед Керченской переправой в Темрюкском районе сократилась до 317 грузовиков.

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