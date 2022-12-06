Керченская паромная переправа с утра 6 декабря остается закрытой из-за шторма

Сейчас в Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение.

По данным Минтранса, из-за неблагоприятных погодных условий с 5 по 6 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись.

До 21:00 6 декабря в проливе сохранится восточный и северо-восточный ветер 12-15 м/с. Осадков не ожидается, видимость хорошая. Высота волн достигает сейчас 80-130 см, сообщает Минтранс в Telegram.

Читайте также: очередь перед Керченской переправой в Темрюкском районе сократилась до 317 грузовиков.