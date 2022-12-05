Очередь перед Керченской переправой в Темрюкском районе сократилась до 317 грузовиков

Работу Керченской морской переправы приостановили вечером 2 декабря из-за погодных условий. Паромы не работали 4 и 5 декабря из-за действующего штормового предупреждения.

Сейчас на перехватывающей парковке в поселке Ильич находится 317 грузовых автомобилей. Водителям выдают товары первой необходимости и продукты питания, а также выписывают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры. Есть пункт обогрева. Для водителей и их пассажиров работает столовая с 10:00 до 20:00.

По данным на 4 декабря, очередь перед Керченской паромной переправой в регионе составляла 370 автомобилей.

Всего с 9 октября по 3 декабря паромы перевезли через Керченский пролив 40 тыс. 314 пассажиров, 27 тыс. 68 автомобилей и 3 тыс. 119 железнодорожных вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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