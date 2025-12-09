На «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 552 тыс. обращений

Об этом 9 декабря сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на утро 9 декабря зафиксировано уже 552 тыс. обращений.

Самым популярным способом задать вопрос президенту России является телефонный звонок. На втором месте по числу обращений — чат-бот в национальном мессенджере MАХ. Третью строку поделили «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в 12:00. Обращения будут приниматься до окончания программы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обращения к президенту начали принимать с 15:00 4 декабря.

Отправить обращение президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru,

СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 .

и по телефону . Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

Подпишись, здесь всегда интересно.