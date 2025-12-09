Logo
На «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 552 тыс. обращений

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-itogi-goda-s-vladimirom-putinym-postupilo-552-tys-obrashhenij
На «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 552 тыс. обращений
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Об этом 9 декабря сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на утро 9 декабря зафиксировано уже 552 тыс. обращений.

Самым популярным способом задать вопрос президенту России является телефонный звонок. На втором месте по числу обращений — чат-бот в национальном мессенджере MАХ. Третью строку поделили «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в 12:00. Обращения будут приниматься до окончания программы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обращения к президенту начали принимать с 15:00 4 декабря.

  • Отправить обращение президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru,
  • СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
  • Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
  • Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

