На «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 552 тыс. обращений
Политика
09.12.2025 11:46
Об этом 9 декабря сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
По состоянию на утро 9 декабря зафиксировано уже 552 тыс. обращений.
Самым популярным способом задать вопрос президенту России является телефонный звонок. На втором месте по числу обращений — чат-бот в национальном мессенджере MАХ. Третью строку поделили «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря в 12:00. Обращения будут приниматься до окончания программы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», обращения к президенту начали принимать с 15:00 4 декабря.
- Отправить обращение президенту можно через сайт программы moskva-putinu.ru,
- СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
- Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
- Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.