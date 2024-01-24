На борту разбившегося самолета Ил-76 ВКС России было 65 военнослужащих Украины

Об этом 24 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российский самолет Ил-76 перевозил украинских военнослужащих для обмена по маршруту Чкаловский — Белгород. В 11:15 ВСУ выпустили зенитные ракеты из села Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух ракет.

«На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли», — отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что украинское руководство знало, что 24 января военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих будут перевозить для обмена.

«Данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. Нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — добавили в Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ил-76 ВКС России рухнул в поле при выполнении планового полета. Все люди, находившиеся на борту разбившегося самолета Ил-76, погибли.